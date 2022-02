0 Facebook Guerra Ucraina, arrivano i primi profughi a Napoli: “Sono 56, donne e bambini neonati” Cronaca 28 Febbraio 2022 08:23 Di redazione 1'

Dall’Ucraina arrivano i primi profughi in fuga dall’invasione della Russia. A Napoli, dove c’è una vasta comunità di cittadini dell’Europa dell’est, arrivano donne e bambini. Costretti a lasciare mariti, figli, padre, a combattere per le strade delle città prese d’assalto.

Come riporta Repubblica, sono in tanti i cittadini ucraini residenti in città che stanno accogliendo i loro cari dalla scorsa domenica sera quando alle 23,30 l’autobus, dopo aver attraversato mezza Europa arriva in via Galileo Ferraris

Sono 56, soprattutto donne e bambini, di cui alcuni neonati, partiti da Leopoli all’alba di venerdì. E qui amici e parenti sono pronti ad accoglierli.