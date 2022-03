0 Facebook Anna, uccisa dall’ex: “Aveva paura di lui”, colpita insieme al fidanzato: è in Terapia Intensiva Cronaca 3 Marzo 2022 13:20 Di redazione 2'

Anna Borsa, la ragazza di 30 anni uccisa dall’ex fidanzato, Alfredo Erra, a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, aveva paura di lui. Una relazione interrotta il luglio scorso che aveva portato la ragazza al timore e poi alla tragedia.

Alfredo si recava spessa nel salone dove la ragazza lavorava come parrucchiera e dove l’ha uccisa. Secondo i colleghi di Anna lei voleva lasciare Salerno anche se non ha mai formalmente denunciato l’ex fidanzato. Da tempo Erra inveiva sui social contro la sua ex e oggi la sua bacheca è colma di insulti di coloro che si scagliano con ferocia contro il suo gesto omicida vigliacco.

Il fidanzato di Anna Borsa: come sta Alessandro Caccavale

Il dramma la scorsa mattina quando Alfredo si è recato nuovamente nel salone dove lavorava Anna, ma per ucciderla. Ha colpito anche il fidanzato della vittima, Alessandro Caccavale, e poi se stesso, ferendosi alla testa. Il fidanzato della vittima è stato operato per una ferita al polmone, resa in Terapia Intensiva, ma è stato estubato. Sottoposti a sequestro sia il locale in cui lavorava la ragazza che il cellulare. Probabilmente domani verrà effettuata l’autopsia. Indagano i carabinieri di Battipaglia.