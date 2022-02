0 Facebook Casting per entrare nel cast di Made in Sud, l’appuntamento per diventare protagonista del programma Spettacolo 25 Febbraio 2022 18:20 Di redazione 1'

Sono aperti i casting per diventare un comico di Made in Sud. Una bella notizia che in tanti stavano aspettando, il fortunato format partenopeo è pronto a ripartire ed è sempre alla ricerca di nuovi giovani talenti cui dare la possibilità di esibirsi.

Quando ci saranno i casting per Made in Sud

L’invito ai casting è stato pubblicato sulla pagina ufficiale del programma. I casting ci saranno il prossimo 7 marzo al teatro Tam di Napoli. Per partecipare è necessario inviare una mail con un video di presentazione.

“Lunedì 7 marzo 2022 presso il teatro Tam di Napoli si terranno i casting per nuovi comici da inserire nella prossima edizione di “Made in Sud”.

Per partecipare è necessario inviare una email all’indirizzo: madeinsud2022@gmail.com allegando il proprio curriculum e un

breve video di presentazione ( preferibilmente link vimeo o you tube).

Gli ammessi al casting riceveranno successivamente una email di convocazione con le info dettagliate”, questo l’invito per partecipare ai casting per Made in Sud.

Il post con le informazioni sui casting per Made in Sud