Nonna Margherita su tutte le furie per la nipote Mariagrazia: "Per la sua malattia avevamo chiesto amore e preghiera"

Le troppe polemiche su Mariagrazia Imperatrice sono state spente da Nonna Margherita. La decisione adesso è quella di non dare mai più aggiornamenti sullo stato di salute della ragazza in quanto troppe persone si sono dimostrate cattive nei confronti della nipote.

Mariagrazia Imperatrice ha aggiornato tutti sullo stato di salute dopo aver preoccupato i follower per un improvviso ricovero all’ospedale St.Thomas di Londra. Subito dopo le dimissioni ha raccontato di avere un problema cardiaco che non si è risolto e che dovrà operarsi. Diversi i follower che hanno criticato la ragazza e che hanno mostrato scetticismo nei confronti della notizia e per questo stamattina sulla pagina Facebook “Nonna Margherita” è apparso un post con la decisione presa seguito da un altro video della giovane influencer napoletana.

Il video di Mariagrazia Imperatrice