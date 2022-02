Nonna Margherita, attacco alla nipote Mariagrazia: “Non è fuori pericolo”; “Sei un’attrice, fai solo finta”

Torna a parlare Mariagrazia Imperatrice, l’influencer napoletana ricoverata presso l’ospedale St. Thomas di Londra per un problema cardiaco. Dopo lo sfogo della scorsa domenica, il primo video fatto dalla ragazza dopo l’uscita dall’ospedale, è arrivato l’attacco degli haters. Sia sulla pagina “Nonna Margherita” che sul suo profilo personale, la ragazza ha attaccato coloro che le hanno detto di aver finto, che fosse un’attrice.

“DALLE MIE PARTI SI DICE A’ Pullecenella ‘o vedono sulo quanno va ‘ncarrozza. Pulcinella viene notato solo quando va in carrozza, ma quando lavora sodo per poterselo permettere, nessuno lo nota. DECIDERE DI VOLER RISPONDERE A QUELLO CHE STO VIENDO COM IL SORRISO NON FA DI QUESTO UNA COSA MENO GRAVE, per indole sono una persona che non si scoraggia MAI neanche di fronte al più brutto degli ostacoli, perché la vita è una e io voglio reagire così SORRIDENDO E E AFFERRANDOLA PER LE MANI perché non sapremo mai quando sarà l’ultimo dei nostri giorni ❤️ Sono una sognatrice e i sogni non sono fatti per rimanere sul fondo di un cassetto”.