Napoletani scendono in piazza contro la guerra in Ucraina: “Stop guerra, stop Putin”

A Napoli, come in molte città d’Italia e di Europa, i cittadini sono scesi in strada per protestare contro l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. In piazze del Plebiscito e in via Toledo tutti chiedono lo stop della guerra, delle bombe che stanno colpendo militari e civili. Da quando questa mattina Putin ha iniziato l’avanzata verso l’Ucraina è stato un susseguirsi di tragedie.

“Stop war”, “Stop bombs”; i napoletani sfilano con una bandiera lunga 30 metri per chiedere la pace e dire no alla guerra in Ucraina. Tutti chiedono diplomazia e che l’Italia resti fuori dal conflitto. Complessa la posizione del nostro paese che insieme alla Ue e alla Nato non può rimanere totalmente estranea al conflitto. L’Europa e gli Usa con Biden hanno promesso pesanti sanzioni economiche ai russi, ma questo fermerà Putin? Basterà a fermare la strage in Ucraina?

Intanto a Napoli sfilano tutti per chiedere la pace. L’iniziativa, promossa dal Comitato cittadini napoletani contro la guerra, è stata sostenuta da vari gruppi e associazioni.