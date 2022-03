L’orologio dell’Apocalisse segna la fine del mondo: “Putin e la guerra nucleare, non spostiamo le lancette”

L’orologio dell’Apocalisse che segna la fine del mondo esiste e si trova a Roma. Oggi con la guerra in Ucraina e le minacce delle guerre atomiche si pensa che l’umanità sia ormai vicina alla fine del mondo. Il Doomsday Clock fu creato da ex fisici del Progetto Manhattan due abbi dopo il lancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki.

Le lancette segnano la fine del mondo, 20 secondi più vicina al suo completamento. Sono le 23:58:20 e all’Apocalisse mancano solo 100 secondi. Con questo Orologio i fisici vogliono mettere in allerta i cittadini e i leader del mondo sul fatto che la sicurezza nazionale sia messa a serio rischio. E oggi Vladimir Putin sta mettendo seriamente a rischio la sopravvivenza del genere umano.

“Per ora lo terremo a 100 secondi a mezzanotte. È troppo pericoloso spostarlo“, ha spiegato a Repubblica Rachel Bronson, direttrice del Bulletin:

“L’ultima volta che l’abbiamo fatto, ci siamo detti che non dovevamo essere compiacenti: non siamo mai stati così vicini all’autoannientamento. Oggi le superpotenze parlano di testate nucleari come se fosse sempre più scontato il loro utilizzo. E siccome temiamo di contribuire a questa semplificazione, terremo l’orologio così com’è. Putin ha perso la bussola. E più in generale, lo è l’interruzione delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Russia. Certo, ogni volta che una potenza nucleare invade un altro Paese pone una grave minaccia al genere umano”.