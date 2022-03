0 Facebook Rottura tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker: “Matrimonio finito un anno fa” Spettacolo 1 Marzo 2022 18:10 Di redazione 2'

Arrivano nuovi dettagli sulla fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. A rivelare le ultime indiscrezioni sulla rottura più chiacchierata del momento è stato il portale Dagospia, che ha riportato alcune parole che avrebbe detto l’imprenditore durante una fiera di tessuti.

Quando si sono lasciati Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Mentre Michelle Hunziker è alle Maldive, dove è andata con le figlie Sole e Celeste spiegando di sentire l’esigenza di staccare da tutto, Trussardi avrebbe rivelato, secondo Dagospia, particolari sulla fine del suo matrimonio. “Trussardi, a Filo, la più importante fiera dei tessuti italiana, ha candidamente detto che il matrimonio tra lui e Michelle era già finito da un anno. Solo pochi giorni fa i due ex hanno deciso di renderlo pubblico. Perché così tardi? Si dice che la rinnovata amicizia di Michelle con l’ex marito Eros lo abbia infastidito”, questo quanto si legge da Dagospia.

Non sarebbe la prima volta che Trussardi si lascia andare ad esternazioni su Eros Ramazzotti. Già in un’intervista al Corriere della Sera aveva detto: “Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva”. Alla luce di queste esternazioni, dunque, potrebbe essere che non abbia gradito la ritrovata amicizia tra Michelle Hunziker e il cantante.