Michelle Hunziker stacca tutto e va in vacanza, ma si sfoga: "Ho gli incubi la notte, non riesco a dormire" Spettacolo 28 Febbraio 2022

Michelle Hunziker è partita per le Maldive con Sole e Celeste. La conduttrice, concluso l’impegno con Michelle Impossible, ha deciso di godersi una vacanza con le figlie, lontano dal gossip che negli ultimi mesi l’ha vista protagonista.

In un posto da sogno, dove si sta godendo sole, mar e tanto sport, ha spiegato di essere partita perché aveva bisogno di riposare dopo un periodo intenso. In un lungo post ha scritto tutto un suo pensiero rispetto alla guerra, dicendo di sentirsi a disagio a stare in vacanza quando c’è il popolo ucraino sta soffrendo il terrore di un conflitto bellico.

“Sono dall’altra parte del mondo per cercare di staccare da tutto e riposare un po’ la mia testa dopo un periodo per me abbastanza intenso sotto molti punti di vista. Qui notte fonda e mi sono svegliata con gli incubi, sentivo piangere bambini, donne, uomini nel sonno, provo disagio a essere in vacanza, disagio a vivere la mia quotidianità, so perfettamente che non posso cambiare le cose e sento un senso d’impotenza. Penso a tutte le persone che in questo momento stanno fuggendo nelle infinite code per uscire dal Paese, sono andata su internet per cercare di capire quali fossero i reali motivi che hanno portato a tutta questa violenza, mi sono ritrovata a cercarli su internet, non esistono motivazioni valide per far vivere a persone innocenti questo dolore incommensurabile, questo dannato potere. E’ assurdo. Spero con tutta me stessa che in queste ore possano trovare un accordo per far finire questa guerra, sono vicina con il cuore alle vittime di una violenza terrificante inutile e incomprensibile. Spero di svegliarmi domani mattina e leggere qualche buona notizia a riguardo”, questo il post di Michelle Hunziker.

Non sono mancate le critiche sui social da parte di chi ha trovato fuori luogo il post della Hunziker, che dalle vacanze ha voluto parlare del popolo ucraino. C’è chi ritiene che sarebbe stato meglio non dire nulla.

