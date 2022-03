0 Facebook Confessione a luci rosse di Arisa: “Vi mostro il sacchetto con i miei giochini” ma i follower l’attaccano Spettacolo 1 Marzo 2022 14:22 Di redazione 2'

Arisa ha deciso di pubblicare su Instagram alcune stories dal sapore piccante. La cantante ha mostrato il sacchetto dei suoi sex toys mentre faceva le pulizie di primavera. Insieme a lei nei video anche la collaboratrice con la quale parte un siparietto esilarante. “Sono scarichi” sostiene Arisa e la donna risponde: “Dobbiamo utilizzarli a mano”.

Arisa mostra i sexy toys

A quel punto però Arisa mostra altre stories decisamente meno divertenti e che sono una risposta ai follower. “Comunque ragazzi io sbaglio sempre a parlare con voi, ad essere sincera con voi. È una cosa divertente, la voglio condividere con voi e subito ci sono persone che mi scrivono Se hai bisogno, se vuoi vengo a casa tua etc. Ma non potete essere un pochino più carini? I sex toys non si usano solo per sopperire a delle mancanze, servono anche per vivere un momento co se stessi cioè capito? A me non è che manca qualcosa e allora mi compro il sex toys… A me non manca niente, niente… capito?!”.

Quindi la cantante decide di cambiare registro e mostrare le sue scarpe! Dopo Alessia Marcuzzi anche Arisa mostra il suo lato a luci rosse.