Confessioni a luci rosse di Arisa: "Me l'hanno fatto la prima volta a 11 anni" Spettacolo 30 Novembre 2021

Svolta decisamente sexy quella di Arisa. La cantante ha deciso di mostrare il suo volto più sensuale sia con gli scatti che con le dichiarazioni rilasciate ultimamente. L’artista è nota anche per il ruolo di conduttrice e concorrente a Ballando con le stelle, in coppia con Vito Coppola.

Confessioni a luci rosse di Arisa

Arisa, nome vero Rosalba Pippa, si è trasferita a Milano dalla Basilicata a 19 anni. A Vanity Fair ha raccontato dettagli inediti della sua vita. “Il mio corpo è esploso improvvisamente. Ero esuberante e i miei genitori mi chiudevano in casa. Volevano proteggermi ma il loro amore mi toglieva le cose che era normale facessi”.

Per ribellarsi ai genitori si fece fare il primo succhiotto a 11 anni: “Me lo feci fare e mio padre ebbe uno shock. A 9 anni la prima sigaretta”. La voglia di fare però non è mai cessata e quindi la ragazza si è trasferita a Milano per farsi strada. “Ho imparato a cantare da sola. Ho preso lezione solo dopo il successo per paura di perdere la voce”.