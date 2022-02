0 Facebook L’amica geniale 3, spiegazione del finale: il gesto di Elena e la sorpresa per la quarta stagione Spettacolo 28 Febbraio 2022 08:51 Di redazione 2'

Si è appena conclusa la terza stagione de L’Amica Geniale. La serie, tratta dai romanzi di Elena Ferrante, è stata mandata in onda su Rai Uno, e disponibile su Rai Play, diretta da Daniele Luchetti. Racconta l’amicizia di Elena Greco, interpretata da Margherita Mazzucco e Lila Cerullo, da Gaia Girace.

Il finale della terza stagione saluta anche le due attrici. Nell’ultima parte della serie, ovvero la quarta stagione, vedremo due nuove artiste che interpreteranno Lila e Lenù in età matura. Ma come è finita la terza stagione? Il finale della terza stagione lascia spazio a diverse interpretazioni e lancia una sorpresa allo spettatore. Nella scena finale infatti Elena Greco e Nino Sarratore (Francesco Serpico) sono in aereo per la Francia. Dopo aver lasciato Pietro Airota (Matteo Cecchi), Elena è pronta a vivere la storia d’amore con il suo amato fin da piccola. Proprio negli ultimissimi minuti Elena si alza dal sedile passeggero per andare in bagno, si guarda allo specchio e nel riflesso della Elena futura vediamo la prossima attrice. Si tratta di Alba Rohrwacher, voce narrante dell’intera serie. Il nuovo volto di Elena Greco che vedremo ne L’Amica Geniale 4.

Chi è Alba Rohrwacher de L’amica geniale?

Alba Rohrwacher è la compagna del regista della prima e della seconda stagione, ovvero Saverio Costanzo, figlio di Maurizio Costanzo. Famosa attrice di film di successo come Perfetti sconosciuti, LA solitudine dei numeri primi e Io sono l’amore. Ha vinto numerosi premi come due David di Donatello come Miglior attrice non protagonista per il film Giorni e nuvole e come Miglior attrice protagonista nel film Il papà di Giovanna.