Torna L'Amica Geniale, il segreto di Lila e Elena: "Nella vita vera non siamo amiche"

Dopo l’incredibile successo della prima e della seconda stagione, L’Amica Geniale torna in tv in prima serata su Rai Uno domenica 6 febbraio. La serie tv, che trae spunto dai libri di Elena Ferrante, ha come protagoniste Margherita Mazzucco e Gaia Girace, rispettivamente Elena e Lila.

La serie, venduta in 130 paesi, racconta la storia di Elena e Lila, dall’infanzia all’età adulta. La terza stagione, dal titolo “Storia di chi fugge e di chi resta”, riporta la vita di Lila ed Elena. La prima alle prese con la realtà di mamma che deve badare al proprio figlio e la seconda in un mondo completamente diverso fatto di lotte sociali e femminismo.

Le due attrici svelano il segreto della loro unione artistica a Leggo:

“Tra noi due continua a esserci un’intesa nella recitazione perché abbiamo deciso di non stabilire un rapporto di amicizia al di fuori del set. Per salvaguardare i personaggi non ci frequentiamo”.