Meteo, arriva il gelo dalla Russia: i giorni più freddi dell'anno, previsto il picco Meteo 28 Febbraio 2022

Lontani dai giorni della merla, ormai febbraio è all’insegna dei giorni più freddi dell’anno da un po’. Dalla Russia è in arrivo un’ondata di gelo che porterà a temperature bassissime in tutta l’Italia. Nel dettaglio a partire da martedì 1 marzo, in concomitanza con il Materdì Grasso, ci sarà il picco del gelo.

Torna il freddo a Napoli: le previsioni meteo

In arrivo sull’Italia orientale e meridionale una perturbazione porterà nelle prossime ore temperature sempre più basse in Campania. Come riporta ilMeteo.it: “Il blocco anticiclonico tra l’Europa centrale e la Scandinavia riuscirà a pilotare verso di noi un secondo impulso di correnti fredde provenienti dalla Russia, capaci di provocare nevicate anche a bassa quota”.

A Napoli i giorni più freddi sono previsti tra martedì 1 e mercoledì 2 marzo. Le minime saranno tra 0 e 1 grado e le massime non supereranno gli 11 gradi. Non sono previste piogge ma solo venti forti per la giornata di martedì 1 marzo.