Si è conclusa la terza stagione de L’Amica Geniale e salutiamo così le attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco, che lasceranno il posto a colleghe più grandi per la quarta ed ultima serie. Se per Lenù, sappiamo già chi interpreterà il suo ruolo, nella scena finale infatti si vede la giovane guardarsi allo specchio e compare Alba Rohrwacher, tra l’altro voce narrante della serie, non possiamo dire lo stesso di Lila.

Gaia Girace saluta Lila, le parole della giovane attrice

Gaia Girace ha però voluto salutare con un lungo messaggio il suo personaggio. La giovane attrice che è sempre apparsa molto riservata, per quest’occasione ha aperto i suoi sentimenti al pubblico e ha salutato Lila. Ha spiegato di aver iniziato l’avventura de L’Amica Geniale quando aveva solo 13 anni e di salutarla oggi che ne ha 18.

“Questa è Lila nella prima, seconda e terza stagione de “L’amica geniale”. È cresciuta e cambiata tanto e io insieme a lei. Avevo solo tredici anni quando Lila è entrata nella mia vita e ne ho 18 adesso che la saluto. Sono cresciuta insieme a lei e ho vissuto anni magnifici! Vorrei ringraziare il cast, la troupe e la produzione, siete veramente strepitosi e abbiamo fatto un lavoro straordinario! E grazie a tutti voi che l’avete vissuta e amata con me”, queste le parole della bella Gaia.

Il post dell’attrice ha ricevuto molti like e commenti, prima e dopo la puntata de L’Amica Geniale. In tanti si sono complimentati per il grande lavoro svolto e hanno augurato alla diciottenne buona fortuna.

Il post di Gaia Girace