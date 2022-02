0 Facebook Errico Porzio inaugura il quarto Porzio…Ni di Pizza a Napoli. Il 1° marzo in Piazza Carlo III Locali 28 Febbraio 2022 12:24 Di Luca Morieri 1'

È inarrestabile Errico Porzio. Domani, martedì 1° marzo, alle ore 18.30, inaugura a Napoli, presso Piazza Carlo III, al 36/38, il quarto punto vendita di “PorzioNi di Pizza”.

Un locale che risponde a più esigenze: ideale per chi voglia accomodarsi all’aperto o nel dehors ma, grazie alla pizza al taglio, adatto anche a chi, pur avendo fretta, non voglia rinunciare alla qualità.

Porzio inanella inaugurazioni, è vero, ma colleziona anche riconoscimenti.

È di pochi giorni fa quello ricevuto da Just Eat (servizio per eccellenza di ordinazione in rete e consegna pasti), che gli ha assegnato un premio riservato ai ristoranti Take Away. Porzio l’ha ricevuto in qualità di personaggio più noto in Italia, in virtù della enorme popolarità ottenuta sui social e decretata dalle votazioni del pubblico.

“E’ un premio che riempie di gioia me e tutti i miei collaboratori” ha dichiarato Porzio “Abbiamo un filo diretto che ci unisce ai nostri clienti. Il segreto? Lavoriamo con passione, divertendoci. E questo credo si percepisca chiaramente anche dai nostri video.

Un ringraziamento, per questo, va alla squadra che mi affianca: la Cookie Media Agency”.