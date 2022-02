0 Facebook Nonna Margherita aggiorna sulle condizioni di Mariagrazia: “Non è uscita fuori pericolo” News 25 Febbraio 2022 15:21 Di redazione 1'

Continua ad aggiornare tutti Nonna Margherita circa le condizioni di salute di Mariagrazia Imperatrice, la nipote ricoverata in cardiologia dopo un intervento al cuore. La giovane ha subito un’operazione al cuore e da quel momento tutto è cambiato.

“Sei arrivata nella nostra vita già consapevole di dover essere forte una guerriera perché il tuo papà non ti ha mai voluto ed ad un certo punto non voleva neanche tu esistessi più ed ha iniziato a farti del mare ogni giorno di più prima emotivamente e più fisicamente ma noi abbiamo sempre visto in te un MIRACOLO sei quel raggio di sole che cambia l’umore di chi la circonda. Sei la nostra forza, la nostra forza, la nostra guerriera”. Sono queste le ultime parole di dedica alla ragazza che vive e lavora a Londra.

Ora la nonna dice che Mariagrazia non è ancora fuori pericolo e che si trova a ancora nel reparto di cardiologia.