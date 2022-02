0 Facebook Dramma a Carinola, Anna Anfora investita e uccisa mentre attraversava Cronaca 25 Febbraio 2022 15:58 Di redazione 1'

Donna investita e uccisa da un furgone a Carinola. Si chiamava Anna Anfora, l’anziana signora stava attraversando quando la vettura l’ha centrata in pieno e il conducente è fuggito. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto.

Quando gli operatori del 118 sono intervenuti, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. La donna nell’impatto ha fatto un volo di diversi metri e l’impatto con l’asfalto le ha provocato molteplici traumi.

Dolore e Cordoglio a Carinola per quanto accaduto, il sindaco, Giuseppina Di Basio ha voluto esprimere tutto il dolore della comunità per la morte della signora Anna: “IL SINDACO GIUSEPPINA DI BIASIO E TUTTA L’AMMINISTRAZIONE SI UNISCONO AL DOLORE DELLA FAMIGLIA ANFORA PER LA PERDITA DELLA SIGNORA ANNA. IL TRATTO DI APPIA CHE PASSA PER CROCE DI CASALE È DA ANNI UNA VERA E PROPRIA CARNEFICINA. IL SINDACO CHIEDERÀ UN TAVOLO DI CONCERTAZIONE, PER FAR SI CHE GLI ORGANI E LE AUTORITÀ COMPETENTI INTERVENGANO IN TEMPI RAPIDI. NON SI PUÒ CONTINUARE A MORIRE IN QUESTO MODO, È IL MOMENTO DI PASSARE AI FATTI“.