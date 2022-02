0 Facebook Guerra in Ucraina: carro armato schiaccia l’auto di un civile, donna incastrata tra le lamiere Cronaca 25 Febbraio 2022 11:38 Di redazione 2'

Scene assurde in Ucraina, dove è scoppiata la guerra in seguito all’invasione della Russia di Vladimir Putin. Le notizie di morte e devastazione si susseguono di continuo. Poco fa un terribile episodio è avvenuto a Obolon, periferia di Kiev.

Durante il corso di un combattimento un carro armato russo ha virato verso un’automobile schiacciandola: a bordo c’è una persona anziana. rimasta bloccata tra le lamiere. La donna è stata soccorsa subito, ma lo strazio di quello che sta avvenendo ha fatto giù il giro del web attraverso un video che sta circolando su Twitter. Soldati pronti a combattere, papà che lasciano figli, le vittime. Questo e tanto altro orrore sta avvenendo a pochi passi da casa nostra, in Europa.

La Russia invade l’Ucraina, le parole di Putin

Vladimir Putin, quando erano quasi le 6 del mattino a Mosca, ha annunciato in tv l’attacco all’Ucraina: “Ho preso la decisione di un’operazione militare per proteggere il Donbass”, queste le parole del presidente russo, che chiede all’esercito di Kiev di “consegnare le armi e andare a casa, affermando che i piani di Mosca non includono l’occupazione del Paese ma la sua smilitarizzare. Un’ulteriore espansione della Nato e il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabili, mentre gli Stati Uniti rifiutano di trattare sulle nostre richieste di sicurezza. Chi interferirà ne pagherà le conseguenze”. Secondo il presidente ucraino Zelensky nel mirino di Putin ci sarebbero infrastrutture militari ucraine, invitando i cittadini a mantenere la calma e restare in casa. Sono forti le minacce di Putin nei confronti di chi proverà a interferire: “chiunque provi a interferire o a minacciarci, deve sapere che la risposta della Russia sara’ immediata e portera’ a conseguenze mai sperimentate nella storia”.