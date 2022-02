0 Facebook Tragedia in un caseificio, uomo assaggia un boccone di mozzarella e muore soffocato Cronaca 25 Febbraio 2022 11:17 Di redazione 1'

Una tragedia assurda è avvenuta in un caseificio di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dove un uomo è morto soffocato dopo aver assaggiato un pezzo di mozzarella in un caseificio. La vittima, Ernesto Manzo, noto sindacalista di 66 anni, stava facendo acquisti. Gli addetti al caseificio hanno praticato subito le manovre salvavita, ma non c’è stato nulla da fare per l’uomo che è morto poco dopo.

Sul luogo della tragedia sono arrivati i carabinieri per i rilievi del caso. Pare che il 66enne abbia avuto problemi respiratori dopo aver mangiato un boccone di mozzarella. Sono giunti anche i sanitari del 118, ma non sono riusciti a salvarlo. Sulla vicenda sono in corso accertamenti. Potrebbe esser disposta anche un’autopsia per accertare le cause della morte.

La tragica notizia si è subito diffusa in tutto il Salernitano dove l’uomo era molto conosciuto per la sua attività di sindacalista del settore agricolo.