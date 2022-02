0 Facebook Guerra in Ucraina: il un padre che saluta in lacrime la figlia in partenza per la “safe zone” Cronaca 25 Febbraio 2022 00:37 Di redazione 1'

È virale sui social il video che mostra un papà in Ucraina, nel bel mezzo della guerra mentre saluta la figlia, in partenza per la “safe zone”. L’uomo, che pare sia un militare, abbraccia la bambina e la moglie.

Guerra in Ucraina: il video del papà che saluta la figlia

Le due partono, a bordo di un autobus verso una zona cosiddetta “sicura”. Un video toccante che mostra con forza l’atrocità della guerra che in questi minuti si sta combattendo in Ucraina.

E stanotte moltissimi civili si sono sistemati nella stazione della metropolitana per ripararsi dai bombardamenti della prima notte di guerra in Ucraina.