0 Facebook Gigi D’Alessio, le parole sulla fidanzata Denise Esposito e Anna Tatangelo Spettacolo 17 Novembre 2021 21:54 Di redazione 2'

Gigi D’Alessio, 54 anni, ha una nuova compagna, Denise Esposito, 28. A gennaio diventerà padre per la quinta volta. Raggiunto telefonicamente da Novella 2000 ha raccontato per la prima volta come stanno le cose.

“Divento papà del mio quinto figlio a gennaio. Denise è un ragazza dolcissima, viviamo insieme e siamo felici a Roma. Lei mi accompagna anche a Milano, dove sto registrando The Voice Senior”.

Gigi D’Alessio, sulla fidanzata Denise Esposito e Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio ha poi aggiunto una frecciatina ad Anna Tatangelo:

“Sono molto felice della mia vita con Denise perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto”.

Anna Tatangelo è state recentemente intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo e ha raccontato di aver saputo dell’arrivo del figlio di Gigi dai giornali. Non solo lei, ma anche il figlio che ha insieme al cantante, Andrea. Insomma la frecciatina è servita.