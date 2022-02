0 Facebook Denise Esposito, la prima foto dopo il parto e la dolce dedica di Gigi D’Alessio al figlio e alla compagna Spettacolo 2 Febbraio 2022 08:45 Di redazione 2'

Si mostra con un primo scatto Denise Esposito, la compagna di Gigi D’Alessio che lo scorso 24 gennaio ha dato alla luce in suo quinto figlio, Francesco. La ragazza, 29 anni, ha pubblicato una foto suInstagram in cui mostra il suo pancione poco prima di partorire. Con una vestaglia estremamente sexy, la dolce napoletana vuole fare una prima dedica al suo bambino.

La relazione, nata solo qualche mese dopo la rottura tra l’artista campano e Anna Tatangelo, è culminata con la nascita si un figlio, ma sia Gigi sia Denise sono gelosissimi della loro privacy. Il post pubblicato su Instagram nelle scorse ore dall’avvocatessa originaria di Napoli ha scatenato i fan.

La prima dedica di Denise al figlio e la risposta di Gigi D’Alessio

“Ascolta come mi batte forte il tuo cuore”, la didascalia scritta da Denise a corredo dello scatto in cui si vede il pancione. Sotto al post tantissimi i commenti per lei e il compagno, ma uno su tutti è emerso, proprio quello di Gigi D’Alessio che ha scritto: “2 cuori per un cuore”. Il dolce commento dell’artista partenopeo per la compagna e il figlio.