Le parole d’amore che Ilaria D’Alessio ha dedicato ‘ai suoi uomini’ su Instagram hanno avuto un boom di like e commenti. La figlia del cantante napoletano aveva condiviso in occasione di San Valentino, un collage con le foto con i suoi fratelli e con il papà e il commento: “Ma quale single! Vuoi mettere 5 uomini così!?”.

Ilaria D’Alessio risponde a Gigi e non a Denise Esposito

Immediata la risposta di papa Gigi, che le ha subito risposto: “E’ la tua scorta”. Tra i commenti c’è anche quello di Denise Esposito che ha condiviso cinque cuori quanto il numero degli uomini di Ilaria. Ai più attenti non è sfuggito che la giovane di casa D’Alessio non ha risposto all’attuale compagna del padre. Ha invece commentato le parole del papà: “No pa, la mia prima scelta!”.

In tanti si sono domandati per quale motivo Ilaria abbia risposto al padre e non a Denise, cominciando a pensare che tra le due non ci sia un gran rapporto, come d’altronde era accaduto con Anna Tatangelo. Difficile dirlo, ma la ‘mancata risposta’ è balzata agli occhi dei followers.

