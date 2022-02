0 Facebook Bimbo di 4 mesi trovato morto in culla: “Svegliati amore mio”, aveva appena finito la poppata Cronaca 23 Febbraio 2022 14:04 Di redazione 1'

Una terribile tragedia è avvenuta a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. Un bambino di 4 mesi è stato trovato privo di vita all’interno della sua culla dalla mamma. Aveva ricevuto proco prima l’ultima poppata finchè all’alba la scoperta del dramma.

Come racconta Edizione Caserta, sul luogo sono intervenuti subito i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del neonato. Sul luogo della tragedia sono intervenuto anche i carabinieri e ora la Procura di Santa Maria Capua Vetere valuterà l’opportunità di disporre l’esame autoptico sul corpicino per capire le cause de decesso. Secondo una prima ricostruzione, il bambino aveva da poco concluso la sua poppata quando la mamma l’ha riposto nella culla. Purtroppo dopo qualche ora il bambino è stato ritrovato privo di vita.

Secondo una prima testimonianza potrebbe essere stato un rigurgito perché il bambino non soffriva di alcuna patologia pregressa. Si tratterebbe della “sindrome della morte in culla”. I genitori sono sotto choc.