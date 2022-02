0 Facebook Lo scherzo di Rita De Crescenzo al 118, la tiktoker chiama i soccorsi per avere il numero dei taxi Lo scherzo di Rita De Crescenzo al 118. La polemica è esplosa dopo l'ennesimo video pubblicato. La segnalazione del Consigliere Borrelli Cronaca 23 Febbraio 2022 17:06 Di redazione 2'

È conosciuta come la tik-toker napoletana del Pallonetto di Santa Lucia, nota per le sue canzoni trash ed ora ha deciso di passare dalle canzonette agli scherzi telefonici pur di non far perdere terreno al proprio profilo Tik-Tok e a guadagnare altre visualizzazioni.

Infatti, in uno dei suoi ultimi video, che diversi utenti hanno segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, telefona al servizio telefonico d’emergenza del 118 per chiedere il numero di telefono del servizio taxi. All’ovvio diniego dell’operatore, la Tik -Toker risponde con un saluto ironico per poi scoppiare in una grossa e grassa risata.

Lo scherzo di Rita De Crescenzo al 118

Già in passato la tik-toker durante i suoi blocchi ‘artistici‘ ricorreva a scherzi per non perdere popolarità sui social. Diverse volte, infatti, ha preso di mira le forze dell’ordine prendendole in giro e ottenendo diverse denunce e anche il sequestro della macchina. Mentre non molto tempo fa aveva già concentrato le sue attenzioni sul 118, facendo una diretta mentre alcuni operatori soccorrevano un suo parente a domicilio.

Lo scherzo di Rita De Crescenzo al 118: il post di Borrelli

“Questo episodio dimostra due cose: in primo luogo, il fenomeno social sta completamente sfuggendo di mano. Si fa qualsiasi stupidata, qualsiasi gesto irresponsabile e pericoloso pur di fare visualizzazioni. Ricordiamo l’episodio, da noi denunciato, di quel ragazzo che aveva anch’esso interrotto il servizio d’emergenza del 118 per fare uno scherzo. Secondo, certi personaggi, a cui la popolarità ha dato alla testa, sono diventati così arroganti da pensare di poter fare ciò che vogliono e di restare impuniti. Così interrompono un servizio per le emergenze, fanno concerti abusivi, occupano illecitamente aree e strade pubbliche bloccando il traffico, prendono in giro vigili e carabinieri.Questa gente va fermata e denunciata. Ho inviato il video alla centrale 118 per procedere con i legali contro questo soggetto“, ha commentato Borrelli.