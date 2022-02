0 Facebook Trova la moglie in ospedale con l’amante, gli ruba la pistola e semina il panico in reparto Cronaca 22 Febbraio 2022 16:32 Di redazione 1'

Momenti di paura si sarebbero vissuti nell’ospedale San’Anna e San Sebastiano di Caserta. L’episodio è stato raccontato nel gruppo Facebook “Ciò che vedo in città – SMCV”. Un uomo, originario del Napoletano, avrebbe seminato il panico nel reparto di Ostetricia dove era ricoverata la moglie. Quando il coniuge è giunto presso il noscomio avrebbe trovato l’amante della moglie.

Trova l’amante con la moglie in ospedale e semina il panico

Si era insospettito poiché quest’ultima non gli avrebbe più risposto al telefono, così si è recato in ospedale e quando ha incontrato l’amante, gli avrebbe rubato l’arma, di cui era dotato per ragioni di lavoro, e avrebbe seminato il panico in reparto. La sicurezza è immediatamente intervenuta dopo aver ascoltato le urla di alcuni testimoni. Una guardia giurata sarebbe riuscita a mettere in fuga il ‘marito tradito’.

Sul posto sono giunti carabinieri e agenti di Polizia che hanno provveduto a riportare la calma in reparto, identificando i responsabili della vicenda.

Il post nel gruppo “Ciò che vedo in città – SMCV”