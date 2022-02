0 Facebook Belen Rodriguez: “Antonino è una brava persona, ma ho sofferto tantissimo. Stefano è la mia mela” Spettacolo 21 Febbraio 2022 11:36 Di redazione 2'

Belén Rodriguez è stata tra gli ospiti di Verissimo domenica 20 febbraio. L’argentina si è raccontata parlando della sua nuova vita, della felicità di essere mamma e delle sue sofferenze. Al timone del programma Le Iene insieme a Teo Mammucari, è stata contenta di parlare dei suoi successi nel lavoro e nella vita privata. Con Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì, è finita.

Belen Rodriguez a Verissimo

Dopo essere stata fotografata più volte in compagnia dell’ex marito Stefano De Martino, la showgirl non ha potuto non commentare: “Oggi sto bene. Al momento sono fidanzata con i miei gatti. Vivere da soli è più semplice. Per tanti anni sono stata sempre l’eterna fidanzata di qualcun altro: sono stati sempre lunghi periodi in cui mi lasciavo e mi riprendevo. So che sono una pasticciona, ma la mia non è leggerezza, è che spesso pecco di entusiasmo. Antonino è proprio una brava persona. Non è facile essere madri con due figli di genitori diversi. Ho voluto crederci per una seconda volta e ne ho pagato le conseguenze. Ho sofferto tantissimo per entrambe le separazioni. Avrei voluto una famiglia con lo stesso uomo, ma sono felice lo stesso”.

Sul ritorno di fiamma con Stefano De Martino, ex marito e papà di Santiago, ha ironizzato dicendo di non conoscerlo però poi ha specificato che è un’altra mela, la sua….Chi Sa!