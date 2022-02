0 Facebook Santa Maria Capua Vetere, si barrica in casa e minaccia di far saltare tutto con il gas Si barrica in casa. Tensione e panico nella località in provincia di Caserta. Una persona ha minacciato il suicidio. Poteva causare una strage Cronaca 21 Febbraio 2022 10:50 Di redazione 1'

Momenti di panico e caos a Santa Maria Capua Vetere. La mattinata della cittadina in provincia di Caserta è stata sconvolta dal gesto di una persona. Quest’ultima si è barricata in casa minacciando di far saltare tutto con il gas.

Come riportato da Edizione Caserta, l’uomo vorrebbe togliersi la vita e nel farlo causerebbe una strage. I commercianti e i residenti vicini hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Si barrica in casa

Evacuato un bar che si trova nei pressi dell’abitazione in questione. Da una prima ricostruzione pare che l’uomo protagonista della vicenda non sia nuovo ad atti del genere. Un episodio analogo sarebbe accaduto lo scorso mese di agosto.