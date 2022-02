0 Facebook Serata in famiglia per Belen, Stefano e Santiago: il piccolo al pianoforte e la mamma lo riprende Spettacolo 20 Febbraio 2022 13:05 Di redazione 2'

Ritorno di fiamma sì oppure no, quel che appare ormai certo è che Belen Rodriguez e Stefano De Martino trascorrano molto tempo assieme. Sono stati diverse volte paparazzati loro due da soli, in un resort, in bici, insomma in atteggiamenti che farebbero pensare a un riavvicinamento che sia qualcosa di più di un’amicizia. La show girl argentina da un lato conferma e dall’altro dice che Stefano non ha piacere a parlarne. Adesso però compare una nuova prova di una serata in famiglia.

Serata in famiglia per Stefano, Belen e Santiago

Belen, infatti, ha condiviso le immagini del piccolo Santiago che suono a un pianoforte che pare proprio essere quello di casa di Stefano, anche perché si vede una foto scattata in bianco nero che sarebbe proprio del ballerino. Un sabato sera in famiglia, la show girl e Santiago pare siano stati a casa di Stefano, la piccola Luna Marì invece, come dimostrano le storie di Spinalbese, era con il papà.

Non ci sarebbe nulla di strano, del resto è normale che due genitori trascorrano del tempo assieme con il bambino. Ma la storia arriva proprio dopo le foto del weekend romantico tra Stefano e Belen, dunque il sabato sera in famiglia potrebbe essere l’ennesima prova di un riavvicinamento che sia qualcosa di più di fughe in Spa di lusso.