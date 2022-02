0 Facebook Lo sfogo di Christian De Sica, l’attore sbotta: “Quindi mi dovrei sparare” Spettacolo 20 Febbraio 2022 19:53 Di redazione 1'

Ironico ma duro il post di Christian De Sica, l’attore romano ha condiviso sui social network un’immagine di alcuni titoli di articoli che sono stati pubblicati su di lui. Diverse notizie in cui si alluderebbe a un periodo buio della vita dell’attore, in cui non avrebbe avuto soldi.

L’attacco ‘ironico’ di Christian de Sica: “Tiè”

“Sono rimasto senza soldi”, “Il triste racconto che lascia tutti senza parole”, “Christian De Sica, la subdola malattia mortale: ha colpito anche me”, questi e tanti altri i titoli condivisi da De Sica. Gli articoli parlerebbero tutti di queste difficoltà economiche avute dall’attore romano. Difficoltà di cui parlò tempo fa in un’intervista, ma senza dipingere una situazione così catastrofica.

Così l’attore ha condiviso i vari titoli e ha aggiunto il commento: “Stamattina secondo i giornalisti mi dovrei sparare”, poi ha aggiunto due emoticon, una delle risate e una delle corna. In tanti hanno commentato il suo post, tra cui l’amico Maurizio Casagrande che gli ha detto: “Tranquillo amico, questi ti allungano, alla facciaccia loro”.

Il post di Christian De Sica