Dolore a Giugliano per la morte di Francesco Di Niola, padre di famiglia scomparso a 45 anni News 20 Febbraio 2022 20:34

Una triste notizia ha sconvolto la comunità di Giugliano, un’altra scomparsa avvenuta troppo presto, un’altra vita spezzata e una famiglia distrutta. E’ morto Francesco Di Niola, avvocato e padre di 45 anni.

Lacrime per Francesco Di Niola, avvocato di 45 anni deceduto prematuramente

Il professionista lottava da tempo contro un male che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Nonostante la tenacia e la forza con cui ha affrontato la malattia, purtroppo non ce l’ha fatta. Patrocinante in diritto di famiglia, era un avvocato stimato e benvoluto da tutti. Lascia la moglie e due figli piccoli che purtroppo cresceranno senza un padre.

La notizia della morte di Francesco Di Niola è iniziata a circolare velocemente nei gruppi social legati al territorio lasciando attonite le tante persone che conoscevano il 45enne. In tanti hanno partecipato al funerale. Numerosi i messaggi di cordoglio in sua memoria. “Avere nella vita la fortuna di incontrare come cognato il fratello che non hai mai avuto è un caso raro… Francesco Di Niola è grazie a te che ho toccato con mano lo spessore dell’amore, la continua ricerca della verità e la voglia di essere persone migliori…che la terra ti sia lieve”, queste e tante altre le parole di dolore per il giovane avvocato.