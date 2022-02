0 Facebook Bimba di pochi mesi perde i sensi in un negozio in via Toledo, salvataggio record del 118 Cronaca 19 Febbraio 2022 17:59 Di redazione 2'

Momenti di paura si sono vissuti poco dopo le 14.30 nel noto store H&M di via Toledo a Napoli questo sabato. Una bambina di pochi mesi improvvisamente ha perso i sensi. Immediata la chiamata ai soccorsi, l’ambulanza è giunta sul posto in pochi minuti e i sanitari sono riusciti così a stabilizzare subito la piccolina.

Gli operatori del 118, infatti, hanno effettuato le manovre del caso e hanno poi trasferito la bimba al Vecchio Pellegrini. Qui i medici l’hanno salvata, l’intervento tempestivo dei sanitari ha fatto sì che quest’episodio non avesse un tragico epilogo. La notizia è stata resa nota dall’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate“.

“Alle ore 14:48 la postazione MIKE del Crispi viene allertata per bimba di pochi mesi in perdita di coscienza a Via Toledo presso lo store H&M.

Alle ore 14:55 l’ambulanza era già sul posto, i sanitari effettuano tutte le manovre del caso e partono a razzo verso il vecchio Pellegrini dove alle ore 15:01 l’autista soccorritore tira il freno a mano!

A 6 minuti dalla chiamata la bimba era già al pronto soccorso!

Una bimba salvata in maniera rapida e professionale da:

Medico: Ciro Grimaldi

Infermiere: Antonella Vacca

Autista soccorritore: Vincenzo Micucci

Sicuramente questo post verrà commentato dal solito imbecille che scriverà:” hanno fatto semplicemente il loro lavoro” , fare il proprio lavoro è quando pitturi una parete per bene, quando fai una pizza buona…..ma quando salvi una vita ….incominciamo a parlare di miracoli, indipendentemente dall’età del paziente!“, questo il post comparso sulla pagina.

Il post dell’associazione