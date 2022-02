0 Facebook Belen Rodriguez, dopo anni la confessione sui ritocchi estetici: “Con il mio viso faccio quello che voglio” Spettacolo 19 Febbraio 2022 11:23 Di redazione 2'

Belen Rodriguez sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la show girl argentina nel corso dell’intervista ha parlato con l’amica e conduttrice degli attacchi ricevuti in rete. In tanti l’avrebbero criticata per presunti ritocchi estetici che si sarebbe fatta.

Belen Rodriguez e i ritocchi estetici

Così la show girl ha spiegato alla Toffanin: ““Con la mia faccia faccio quello che voglio. Pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo plastico. Le critiche all’inizio mi danno fastidio, poi me le lascio scivolare addosso”. Belen ha poi rincalzato la dose: “Non capisco come sui social si possa dare diritto di parola a queste persone, ci vorrebbero delle leggi”.

Dunque la Rodriguez ribadendo che con la sua faccia fa quello che vuole, non ha negato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. Ha evitato di scendere nel dettaglio, senza confermare in modo esplicito che qualche ritocchino potrebbe esserci stato. In merito alle critiche ricevute dopo la prima puntata de Le Iene, la show girl argentina aveva anche fatto una promessa ai suoi fan, che l’avevano accusata di truccarsi troppo. Aveva rassicurato che nel prossimo appuntamento avrebbe utilizzato meno make up ed effettivamente così è stato.