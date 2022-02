0 Facebook Neonato balza dalla carrozzina e finisce su binari del treno, muore bimbo di appena un mese Cronaca 19 Febbraio 2022 09:59 Di redazione 2'

Il piccolo è finito, per dinamiche che sono ancora da chiarire, sui binari di un treno. Il bambino di un mese che lo scorso 2 febbraio era stato investito nella stazione di Pavia non ce l’ha fatta. E’ morto nell’ospedale San Matteo dove era stato ricoverato in gravissime condizioni. Soltanto ieri aveva compiuto un mese di vita.

Neonato finisce sui binari del treno, muore in ospedale

Il neonato era nella sua carrozzina con il padre, un uomo di 44 anni che l’aveva portato a fare una visita di controllo, quando è accaduta la tragedia. Il genitore era a telefono, è passato un treno merci e non si sa se la carrozzina sia stata agganciata o se sia stato il forte colpo d’aria, il piccolo dalla navicella del passeggino è sbalzato ed è finito sui binari. E’ accaduto tutto molto velocemente senza che nessuno riuscisse a fare niente.

Il treno non l’aveva investito, ma la caduta aveva provocato gravissime lesioni interne che purtroppo sono state fatali per il piccolo. Il padre è indagato per omicidio colposo e abbandono di minore. Ma sono comunque in corso le indagini della polizia ferroviaria che dovrà stabilire la velocità con cui è transitato il treno merci in stazione.