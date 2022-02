0 Facebook Belen Rodriguez parla della separazione con Antonino e dice: “A Luna Marì racconterò così” Spettacolo 18 Febbraio 2022 18:17 Di redazione 2'

Belen Rodriguez ha ormai confermato ampiamente la rottura con Antonino Spinalbese. La show girl in diverse interviste ha raccontato che si è separata dal padre di Luna Marì, sua secondogenita e che anche per la fine di questa relazione ha sofferto molto.

Belen Rodriguez e il motivo per cui ha rotto con Antonino Spinalbese

In una delle ultime interviste, sebbene non abbia chiarito le ragioni per le quali tra lei e Antonino la relazione è finita in tempi che potrebbero essere definiti record, ha spiegato che era molto presa altrimenti non avrebbe avuto un figlio con lui: “Con Antonino ci conoscevamo poco, ma io ero molto presa altrimenti non ci avrei mai fatto un figlio con lui”.

Belen si definisce da sempre una donna che nei sentimenti mette tutta se stessa, ha spiegato che fin da piccole ci viene raccontata la favola del principe azzurro e questo porterebbe a essere convinte che senza di lui nulla avrebbe significato: ““Il fatto è che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. Senza di lui non significhiamo nulla e poi lui, quando se ne va, cosa ci rimane?”.

Alla sua piccola Luna Marì ha già deciso che racconterà una storia diversa: “A Luna Marì racconterò la favola di Cenerentola rivisitata, magari con lei che si apre un’impresa di pulizie. e le dirò che il principe azzurro non esiste, né la principessa delle favole. Nessuno è perfetto”.