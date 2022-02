0 Facebook Nonna Margherita, la dedica per Margherita, critiche le condizioni: “Solo tu lo sai fare, saresti stata felice” Spettacolo 18 Febbraio 2022 08:50 Di redazione 1'

Sono critiche le condizioni di Mariagrazia, influencer conosciuta insieme alla nonna Margherita. Non ha parole la star del web e continua ad aggiornare i follower sulle condizioni di salute della ragazza Margherita è stat operata per problemi al cuore a Londra, dove vive e lavora.

Dal momento in cui la stessa ragazza aveva dato la notizia, la nonna non ha smesso di aggiornare i fan circa lo stato di salute della giovane. Ieri, in occasione del match del Napoli contro il Barcellona, ha scritto una toccante dedica per la ragazza: “Saresti stata felice di vedere il tuo amato Napoli giocare, con la speranza di avere belle notizie da te domani”. E anche questa mattina la speranza è quella di ricevere un bella sorpresa come “Solo tu sai fare”.

Intanto la nonna Margherita ha attaccato il presunto padre della ragazza che desinerebbe vederlo. Sarebbe il suo sogno e pare sia stata rifiutata.