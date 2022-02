0 Facebook Mariagrazia ‘rifiutata’ dal padre, l’appello di Nonna Margherita: “Il suo desiderio era incontrarlo” News 17 Febbraio 2022 08:42 Di redazione 2'

Le condizioni di Mariagrazia, la giovane che assieme a Nonna Margherita è seguitissima sui social, continuano a preoccupare gli utenti della rete. Era stata proprio la nonna a comunicare che la nipote stesse poco bene. E’, infatti, attualmente ricoverata in ospedale a Londra per un problema cardiaco.

Il desiderio di Mariagrazia e l’appello di Nonna Margherita

Nonna Margherita aveva chiesto ai tanti loro followers una preghiera. Dopo ore di distanza dal primo appello, sul profilo di Nonna Margherita erano comparse le presunte parole del padre della giovane, che sapendo che la figlia stesse male, avrebbe detto: “Per me può anche morire”. La ragazza tempo fa aveva spiegato che non aveva rapporto con il padre perché quest’ultimo avrebbe sempre detto che lei era nata da un rapporto occasionale e dunque si sarebbe rifiutato di incontrarla: “Vorrei porre una domanda a lui, anche se non mi risponde da anni e non mi ha mai voluto nella sua vita. A maggior ragione la moglie, che ha paura io mi voglia portare via chissà quali soldi. Lei però è arrivata quando io ero quasi già maggiorenne. Come ti senti tu, papà, a dire sempre cose brutte nei miei confronti e a offendere il sangue del tuo sangue?”, queste le parole di Mariagrazia.

Nonna Margherita ha così voluto lanciare un appello a chiunque conosca il padre della nipote affinché si convinca a volerla incontrare: “Come si può negare una figlia sofferente in un momento così delicato? CHIEDO A VOI SE QUALCUNO CONOSCE M.I. il papà di Mariagrazia provate a fargli cambiare idea, magari da qualche parte anche lui ha una coscienza è il suo unico grande desiderio”. A detta della nonna, il desiderio più grande della giovane è proprio quello di conoscere suo padre. Tanti i commenti al post della signora da parte di chi ha espresso una preghiera per la ragazza.

