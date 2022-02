0 Facebook Nonna Margherita spiega chi è il padre della nipote Mariagrazia: “E’ lui condividete per far leva sulla sua coscienza” News 17 Febbraio 2022 09:01 Di redazione 2'

Nonna Margherita ha voluto laniare un altro appello ai suoi numerosi followers. Dopo aver comunicato che la nipote Mariagrazia è ricoverata in ospedale a Londra per un problema cardiaco, aveva raccontato che il presunto padre della nipote avrebbe detto: “Per me può anche morire”. Chiaramente parole riportate dalla signora che non si sa se siano stare realmente affermate dall’uomo.

Chi è il padre di Mariagrazia Imperatrice, l’annuncio di nonna Margherita

In un post successivo Nonna Margherita ha poi spiegato che il più grande desiderio della nipote Mariagrazia sarebbe quello di conoscere il padre. La stessa ragazza tempo fa in un video aveva spiegato che l’uomo si sarebbe sempre rifiutata di incontrarla perché frutto di un rapporto occasionale. Nonna Margherita si è poi spinta oltre in un’altra pubblicazione, ha condiviso le immagini dell’uomo che sarebbe il padre della nipote.

La signora nel post ha spiegato chi è l’uomo: “Il desiderio più grande di Mariagrazia vedere il padre che continua a negarsi lui è Massimo Imperatrice figlio della cantante Gloriana e dell’impresario Pino Moris. Vi chiediamo semplicemente di diffondere queste immagini affinché persone di sua conoscenza possano fare leva sulla sua coscienza”. A detta di nonna Margherita sarebbe il figlio di Pino Moris e Gloriana, tutte dichiarazioni fatte dalla signora che però non avrebbero alcuna conferma. Ad ogni modo il post ha ricevuto moltissime condivisioni e in tanti hanno commentato.

Il post di Nonna Margherita