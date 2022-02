0 Facebook Belen Rodriguez e Stefano De Martino, prima la cena e poi in hotel: le foto del sabato di passione Spettacolo 13 Febbraio 2022 14:19 Di redazione 1'

Un sabato di passione per Belen Rodriguez e Stefano De Martino che hanno passato la notte del sabato insieme. Prima i due hanno cenato in hotel e poi sono rimasti insieme. Le prove? Sono tutte social e derivano dalle stories pubblicate da entrambi. La stessa cena, gli stessi piatti e poi quei fiori rossi di passione il camino acceso. Insomma i due sono insieme e non solo perché sono i genitori di Santiago.

Stefano De Martino, in una recente intervista a Gente, aveva dichiarato ripassare del tempo con l’argentina solo per la condivisione del figlio, ma non pare proprio che sia così. I due si vedono sempre insieme, in casa, in hotel, alle cene. Solo il giorno prima erano all’evento di Ignazio Moser, insieme.

Quindi … se due più due fa quattro Belen e Stefano sono di nuovo tornati a frequentarsi.