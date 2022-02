0 Facebook Ilario Canale muore in un incidente, il giovane pescatore deceduto a Pozzuoli: “Non posso crederci” Cronaca 18 Febbraio 2022 13:02 Di redazione 2'

Si chiamava Ilario Canale il ragazzo di 20 anni deceduto nel terribile incidente avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a Pozzuoli, in via Napoli. Il giovane viaggiava a bordo del suo scooter quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, si è scontrato contro un palo della segnaletica stradale.

Ilario Canale muore a 20 anni in un incidente stradale

Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, il ventenne è morto sul colpo. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, infatti, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Intervenuta anche la Polizia Municipale che ha provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

Dolore e incredulità a Pozzuoli per la scomparsa di Ilario, giovane pescatore conosciuto da tutta la comunità puteolana. Tanti i messaggi di cordoglio comparsi nei gruppi social legati al territorio per il giovane ragazzo. “Grande disgrazia e lutto per tutti noi pescatori amico mio Ilario Canale sei stai un grande compagno di pesca con il quale avrei voluto più tempo anzi tutta la vita con cui passare del tempo con la tua genuina e semplice compagnia mi mancherai tanto”, queste le parole di un suo amico.