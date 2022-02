0 Facebook Angela Iannotta, lievi miglioramenti per la madre finita in coma dopo due operazioni Come sta Angela Iannotta. I legali che stanno assistendo la famiglia per un presunto caso di mala sanità hanno diffuso alcuni aggiornamenti Cronaca 17 Febbraio 2022 21:34 Di redazione 1'

Due interventi chirurgici con by pass gastrico. Il quadro clinico che è precipitato. Una madre 28enne con due figli piccoli finita in coma. Una terza operazione, il risveglio ma in condizioni ancora gravi.

Come sta Angela Iannotta

È questa la triste storia di Angela Iannotta. Quest’ultima originaria di Santa Maria Capua Vetere è stata operata prima a L’Aquila e poi a Caserta dallo stesso chirurgo denunciato poi dal marito della donna (è emerso che il medico in questione è già imputato per omicidio in un altro processo. La vittima è stata un altro paziente affetto da obesità).

Come sta Angela Iannotta: le sue condizioni

La Procura ha avviato un’indagine. Intanto, come riportato da Il Mattino, gli avvocati della famiglia Iannotta hanno comunicato alcuni aggiornamenti in merito allo stato di salute della 28enne. La giovane mamma sta meglio ma la situazione generale resta molto seria e precaria.