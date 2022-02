0 Facebook Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti di nuovo insieme: con loro anche Aurora, la famiglia è riunita Spettacolo 13 Febbraio 2022 11:01 Di redazione 1'

Manca po al debutto di Michelle Hunziker alla conduzione di un programma che la vedrà protagonista assoluta per due puntare su Canale 5. SI chiama Michelle Impossibile, lo show con la conduzione della svizzera. Ma non sarà di certo sola per tutto il tempo.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti di nuovo insieme

Tra gli ospiti presenti nello show spunta un nome importante, quello di Eros Ramazzotti. Mediaset ha ufficializzato la notizia che diventa molto importante nelle ultime ore in quanto l’artista romano è stato accostato all’ex moglie subito dopo la rottura della stessa con Tommaso Trussardi. Un ritorno di fiamma? Ma no. A quanto pare vedremo Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti di nuovo insieme, ma solo in tv.

Insieme alla mamma e al papà ci sarà anche Aurora Ramazzotti. Gli altri ospiti annunciati sono Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Silvia Toffanin; poi Ambra Angiolini, Andrea Pucci, la Gialappa’s Band, il mago Forest, Nicola Savino e Serena Autieri, molto amica della Hunziker. Pare che si sarà anche Belen Rodriguez.