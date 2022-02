0 Facebook Armati di pistole e fucile fanno irruzione in un ristorante pieno a Pozzuoli, minacce ai clienti: “Dateci i soldi” Cronaca 17 Febbraio 2022 09:21 Di redazione 1'

Paura in un ristorante di Pozzuoli nella serata di mercoledì, quando un gruppo di malviventi armati e con il volto coperto hanno fatto irruzione minacciando clienti e titolari e sono scappati via con soldi e gioielli.

Rapina ristorante Punto Nave a Pozzuoli

E’ accaduto in torno alle 23 nel ristorante Punto Nave in via Libero Bovio. I carabinieri sono intervenuti in seguito a una segnalazione. Poco prima una banda di ladri, armati di fucili e pistole, aveva fatto irruzione all’interno del locale. Dopo aver preso l’incasso, i malviventi hanno minacciato anche i clienti rubando loro soldi e gioielli. Uno del gruppo fuggendo ha anche esploso un colpo di fucile verso un’auto parcheggiata, rompendo il vetro.

La banda si è poi dileguata, facendo perdere le sue tracce. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso e visionato le immagini delle telecamere. Indagini in corso per rintracciare i malviventi.