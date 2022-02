0 Facebook Incendio in casa nel Napoletano, moglie muore sotto gli occhi del marito: dormiva vicino al camino Cronaca 15 Febbraio 2022 13:03 Di redazione 1'

Un tragico incendio è avvenuto nell’appartamento di San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli. Una donna di 85 anni è morta in seguito al rogo divampato in via Cozzolino. In casa con lei c’era anche il marito.

Incendio in casa nel Napoletano, ci sono marito e moglie

Secondo una primissima ricostruzione, a causare l’incendio sarebbe stato il camino. Il letto in cui riposava la donna era proprio lì vicino. Una volta capito che l’incendio stava divampando, il marito della donna è corso in suo aiuto e ha cercato di portarla in salvo, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

L’uomo è rimasto a sua volta intossicato e ustionato per cui è stato trasportato in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i parenti della coppia.