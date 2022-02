0 Facebook Belen Rodrigue completamente diversa fa una promessa: “Lo farò di meno, ho esagerato” Spettacolo 14 Febbraio 2022 15:18 Di redazione 1'

Belen Rodriguez al timone de Le Iene con Teo Mammucari finisce ancora di più nell’occhio del ciclone. Prima le paparazzate con l’ex marito, poi le uscite al programma e i presunti insulti sessisti del conduttore, insomma non c’è pace per l’argentina che adesso risponde anche ai commenti dei follower sull’aspetto fisico.

La 37enne è sempre in splendida forma, ma le critiche non mancano e riguardano il look della Rodriguez: troppo marcata, troppo eccessivo soprattutto per i make up e i ritocchini alle labbra. Sotto l’ultimo post, pubblicato da Belen su Instagram, infatti un follower si lascia andare: “Senza trucco sei bellissima, risplende ancora di più la tua dolcezza”. L’argentina a quel punto risponde: “Prometto che nella prossima puntata de Le Iene mi trucco di meno!”.

Intanto continuano i rumors sul ritorno di fiamma con l’ex marito, Stefano de Martino, con lui la Rodriguez pare passare tantissimo tempo insieme.