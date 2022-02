0 Facebook Dramma a Carbonara di Nola, agricoltore colpito da un palo di legno muore Cronaca 15 Febbraio 2022 11:08 Di redazione 1'

Stava facendo alcuni lavoro nel suo fondo agricolo quando un palo di legno, tranciato probabilmente per errore con il suo trattore, l’ha colpito alla testa. E’ morto così un uomo di 75 anni nella serata di lunedì.

Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma purtroppo gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. L’agricoltore è morto praticamente sul colpo. Intervenuti, in via Sansonetto, luogo dell’incidente, anche i Carabinieri della stazione di Carbonara di Nola.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di un trattore e stava eseguendo alcuni lavori quando sarebbe stato centrato in pieno da un palo di legno, tranciato accidentalmente con il veicolo. La salma è stata restituita ai familiari.