Napoli, l'appello per la giovane Marta: lotta per la vita ed ha bisogno di sangue Marta Borrelli ha bisogno di sangue. A soli 25 anni lotta tra la vita e la morte all'Ospedale del Mare. La ragazza è di Portici Cronaca 14 Febbraio 2022

Ha 25 anni ed è originaria di Portici. La giovane Marta Borrelli è rimasta vittima di un grave incidente avvenuto lo scorso venerdì in via Benedetto Cozzolino. Da allora è in gravi condizioni, ricoverata all’Ospedale del Mare.

Marta Borrelli ha bisogno di sangue

Marta sta lottando per la vita ma ha bisogno di sangue. Per questo motivo i familiari hanno lanciato un appello a chiunque volesse donarlo. La dinamica dell’incidente è ancora incerta e al vaglio degli investigatori.

Marta Borrelli ha bisogno di sangue: le trasfusioni

È possibile recarsi presso il nosocomio napoletano per donare il sangue, tutti i giorni feriali dalle 7 e 30 alle 11 e 45. La richiesta di aiuto è diventata virale sui social coinvolgendo gli amici e i conoscenti di Marta.

