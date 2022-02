Una drammatica morte per Lorenzo Parelli, un giovane vittima a 18 anni di un incidente sul lavoro proprio all'ultimo giorno di stage presso un'azienda metalmeccanica.

Cronaca 21 Gennaio 2022 - 18:19 di redazione

Uno studente, di 18 anni, è morto in un incidente che si è verificato nel pomeriggio in un'azienda di Lauzacco (in provincia di Udine). Da quanto apprende l'Ansa, il ra