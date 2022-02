0 Facebook Nza, la piccola bambina operata al cuore d’urgenza al Monaldi: “Quadro clinico complesso” Cronaca 15 Febbraio 2022 08:12 Di redazione 2'

Nza, la piccola bambina curda arrivata a Napoli per un delicato intervento al cuore, è stata operata in anticipo rispetto a quello che era stato stabilito. Troppo gravi le condizioni cliniche per poter aspettare ancora.

Ieri sera fa l’annuncio del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “A causa del quadro clinico complesso la piccola bambina curda Nza giunta all’ospedale Monaldi di Napoli per un delicato intervento al cuore è stata operata in anticipo.

Chi è Nza e perché è a Napoli

Nza è una bambina irachena di appena 9 mesi. Soffre di una grave patologia cardiaca che richiedeva un intervento complesso. Nel suo paese non ce l’avrebbe fatta, ma grazie alla collaborazione tra Stay Human e Regione Campania potrà essere operata e curata in Italia, all’Ospedale Monaldi di Napoli, senza spese per la famiglia. I genitori della piccola sono giovanissimi ed erano partiti per l’Iraq per cercare di salvare la piccola con l’intervento. Anche una crisi di pianto forte può esserle fatale, ogni giorno in più avrebbe messo a repentaglio la sua vita. “Un grande gesto d’amore da parte della Regione Campania nei confronti di Nza, ha sottolineato il Consigliere Regionale, Tommaso Pellegrino. La Regione Campania sosterrà le spese per le cure necessarie. Grazie alla sensibilità, termina Pellegrino, del Direttore Generale Maurizio Di Mauro che ha autorizzato l’Intervento chirurgico”.